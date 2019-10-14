إنهاء معاناة 40 طالباً لم يلتحقوا بمدارسهم في رأس الخيمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنهت مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية، برأس الخيمة، معاناة 40 طالباً من جنسيات عربية، عبر سداد الرسوم المدرسية المستحقة عليهم، بقيمة 150 ألف درهم، كمرحلة أولى.

فيما يصل المبلغ الإجمالي المخصص للمبادرة ولجميع الطلبة في مراحل أخرى، 600 ألف درهم، لتضمن المؤسسة عودتهم إلى مقاعد الدراسة في إحدى المدارس في رأس الخيمة، بعد أن تأخروا عن الالتحاق بالمدرسة، بسبب تأخر أولياء أمورهم في سداد الرسوم المدرسية، نظراً لأوضاعهم المادية الصعبة.

وأكد الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة صقر بن محمد القاسمي، حرص المؤسسة على دعم الطلبة وتوفير متطلباتهم وتعزيز القطاع التعليمي التربوي، في ظل الأهمية الكبيرة للتعليم في بناء الدولة ودفع مسيرة التنمية والبناء والتحديث والتقدم.

وقال أحمد صوفة الزعابي، المدير العام لـ«خيرية صقر»: إن البادرة جاءت بعد انقطاع الطلبة عن الدراسة وحرمانهم من الذهاب إلى المدرسة، بسبب عدم سدادهم الرسوم، موضحا أن هذه الدفعة من طلبة المدارس، يندرجون ضمن مرحلة أولى من مساعدات الطلبة، أبناء الأسر غير القادرة على دفع الرسوم الدراسية لأبنائهم، على أن تشمل المبادرة دفعات أخرى من الطلبة في أوقات لاحقة.