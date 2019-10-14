شكرا لقرائتكم خبر عن كبار المواطنات «بطلات» تحدي اللياقة في رأس الخيمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شاركت 67 من كبار المواطنات في تحدي اللياقة الذي نظمه، صباح أمس، مركز التنمية الاجتماعية «جلفار» التابع لوزارة تنمية المجتمع بالتعاون مع جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية وعدد من الجهات الحكومية، على كورنيش القواسم في رأس الخيمة، ضمن أنشطة المركز المستهدفة لكبار المواطنين.
وترأست الفعالية وفاء الشحي، مديرة المركز، والنقيب موزة الخابوري، مدير فرع البرامج المجتمعية في الشرطة المجتمعية، وعواطف الهاشمي، مسؤولة التوجيه الأسري في المركز. وساهم فريق «عيال زايد» من مدرسة رأس الخيمة الثانوية في تنظيم الحدث.
وقالت الهاشمي: الفعالية أقيمت ضمن أنشطة المركز الأسبوعية التي نستهدف منها كبار المواطنين والمواطنات، ونشرك فيها الجهات الحكومية لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المشاركين.
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