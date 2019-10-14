«جوكر» يتمسك بصدارة شباك التذاكر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل فيلم «جوكر» من إنتاج «وورنر براذرز» تصدره لشباك التذاكر في أمريكا الشمالية مع حصده 55 مليون دولار في أسبوعه الثاني، على ما ذكرت شركة «اكزبيتر ريليشنز» المتخصصة. الفيلم من بطولة واكين فينيكس ويتناول قصة «جوكر» عدو باتمان اللدود. وكان الفيلم الذي أخرجه تود فيليبس سجل عائدات قياسية لفيلم بدأ عرضه في أكتوبر محققاً 93.5 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الأولى له في الصالات.

ونشرت شرطة لوس أنجلوس الأسبوع الماضي تعزيزات حول دور السينما التي بدأت عرض الفيلم بسبب المخاوف المتزايدة بشأن محتوى الفيلم العنيف.

وجاء في المركز الثاني فيلم «ذي آدامز فاميلي» المستوحى من أجواء هالوين وإنتاج «يونايتد أرتيست» محققاً 30.3 مليون دولار مع بدء عرضه. ويتناول عائلة آدامز الغريبة والغامضة فيما تستعد لاستقبال أقارب غريبي الأطوار أيضاً.

وحل في المرتبة الثالثة فيلم «جميناي مان» من إنتاج «باراماونت»، وبطولة ويل سميث محققاً 20.5 مليون دولار في أول عطلة أسبوع له في الصالات. ويؤدي سميث في الفيلم دور قاتل مأجور متقاعد يواجه شاباً مستنسخاً منه.

وتراجع فيلم الرسوم المتحركة «أبومنبل» إلى المرتبة الرابعة بعدما كان ثانياً الأسبوع الماضي. وحقق الفيلم وهو من انتاج «يونيفرسال» إيرادات 6.2 مليون دولار. ويروي قصة مراهقة وأصدقائها يعملون على مساعدة يتي شاب (رجل الثلج المقيت) اسمه إيفرست على الالتحاق بعائلته مجدداً والهروب من براثن رجل غني ينوي القبض عليه.

أما المرتبة الخامسة فكانت من نصيب «داونتاون آبي» الذي حقق 5 ملايين دولار. وتدور قصة الفيلم حول الأوساط البورجوازية البريطانية، وهو مستوحى من المسلسل الشهير الذي يحمل العنوان نفسه ويتناول حياة أفراد عائلة بريطانية من الطبقة الراقية والخدم الذين يعملون في دارتهم الفسيحة.