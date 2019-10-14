شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين بالسعودية في أول زيارة رسمية منذ 12 عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الرياض الاثنين في زيارة رسمية للسعودية في مستهل جولة خليجية تشمل الإمارات.

وفي الزيارة الأولى من نوعها لرئيس روسي منذ 12 عاماً، من المنتظر أن يجري بوتين خلال الزيارة مباحثات مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تتركز على مناقشة آفاق تطوير التعاون الثنائي المتعدد الجوانب بما في ذلك المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إضافة الى تبادل الآراء حول تطورات الوضع في الشرق الأوسط.

يشارك بوتين في أول جلسة لمجلس التعاون الاقتصادي الروسي - السعودي إلى جانب ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأميرمحمد بن سلمان.

واستبق الرئيس الروسي زيارته للرياض بالتأكيد في مقابلة تلفزيونية مشتركة مع قنوات «العربية» و«سكاي نيوز عربية» و«روسيا اليوم» بثتها أمس الأحد على أن بلاده تولي أهمية كبيرة للمملكة العربية السعودية «وها نحن نرد الزيارة التاريخية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين إلى روسيا».

وأشار بوتين إلى دور المملكة «الإيجابي» في حل الأزمات الإقليمية ومنها مساهماتها في عمليات التسوية لحل الأزمة في سوريا معربا عن ثقته بأن زيارته ستعطي «دفعة جديدة» لتطوير العلاقات الثنائية والتعاون على الساحة الدولية. كما نقلت وكالة (تاس) الروسية للأنباء عن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف قوله إن زيارتي بوتين للسعودية والإمارات تتسمان بالأهمية «ارتباطاً مع تطورات الوضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

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