الملكة إليزابيث: بريكست في 31 أكتوبر «أولوية الحكومة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الملكة إليزابيث الثانية أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أكد الاثنين في مطلع أسبوع مفاوضات حاسم بشأن بريكست، أن خروج لندن من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر تشرين الأول يشكل «أولوية» بالنسبة للحكومة.

وقالت الملكة متحدثةً أمام النواب باسم رئيس الوزراء، كما جرت العادة خلال عرضها لبرنامج الحكومة للدورة البرلمانية الجديدة، إن «أولوية حكومتي كانت دائماً ضمان خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر تشرين الأول. حكومتي تعتزم العمل على وضع شراكة جديدة مع الاتحاد الأوروبي على قاعدة التبادل الحر والتعاون الودي».

قالت المفوضية الأوروبية في بيان الأحد، إن المحادثات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي مطلع الأسبوع بشأن اتفاق خروج كانت بناءة، لكنها حذرت من أنه «ما زال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به». وتزايدت الآمال في التوصل لاتفاق بعد اجتماع ناجح بين رئيسي الوزراء البريطاني والإيرلندي، ما أدى إلى مناقشات مكثفة مطلع الأسبوع حول مقترحات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي(بريكست).