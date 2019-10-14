نقل مومياء توت عنخ آمون لم يُحسم بعد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار المصرية، إن نقل مومياء الملك توت عنخ آمون من مقبرته في البر الغربي بمدينة الأقصر، لم يُحسم بعد، وأن مصير المومياء واتخاذ قرار بشأن نقلها لترميمها وحمايتها وعرضها بالمتحف الكبير في الجيزة، سيحدده قرابة 600 من علماء المصريات من حول العالم، والذين سيناقشون مصير المومياء وسبل حمايتها، خلال المؤتمر الدولي للمصريات، الذي سيعقد بالقاهرة في الفترة من 3-8 نوفمبر المقبل.

وأضاف أن ما سيتوصل له العلماء من توصيات بشأن مومياء الفرعون الذهبي سيتم عرضه على أعضاء اللجنة الدائمة بالمجلس الأعلى للآثار المصرية، لتتخذ اللجنة القرار المناسب.

وكشف وزيري عن إقامة قاعة خاصة لعرض المقتنيات المصنوعة من مواد عضوية من كنوز الملك، مثل العجلة الحربية وكرسي العرش والمقاصير، وأنه في حال التوصل لقرار بشأن نقل المومياء إلى المتحف الكبير فإنها ستعرض في ذات القاعة بجانب بقية مقتنياته.

ونفى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ما تناولته وسائل إعلام محلية بشأن نقل مجموعة تماثيل خبيئة معبد الأقصر من متحف الأقصر للآثار المصرية لتعرض ضمن مقتنيات المتحف الكبير بالجيزة، وأكد بقاء تلك المجموعة الأثرية داخل متحف الأقصر.

وكانت مؤسسات سياحية وأكاديميون وباحثون في علوم المصريات، بمدينة الأقصر التاريخية بجنوب مصر، أكدوا رفضهم لقرار نقل مومياء الفرعون الذهبي من داخل مقبرته بمنطقة وادي الملوك.