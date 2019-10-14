طيران السلام العمانية تتوقع نقل 1.3 مليون مسافر هذا العام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الرئيس التنفيذي لشركة طيران السلام العمانية إن شركة الطيران منخفض التكلفة تتجه لنقل 1.3 مليون مسافر هذا العام وتتوقع أن يصل هذا العدد إلى مثليه ويبلغ ثلاثة ملايين عام 2020.

وبدأت طيران السلام المملوكة لصناديق تقاعد حكومية وبلدية مسقط العمل عام 2017 لتنافس الناقل الوطني شركة الطيران العماني.

وقال محمد أحمد الرئيس التنفيذي لطيران السلام إن الشركة شغلت حوالي 85% من مقاعد طائراتها إيرباص إيه320 السبع والتي تضم طائرات من الطراز سيو الحالي وأخرى مختلفة من طراز نيو الجديد.

ونقلت الشركة 800 ألف مسافر عام 2017 وقالت في السابق إنها تستهدف نقل مليون مسافر هذا العام.

وقال أحمد للصحفيين في دبي إن طيران السلام اقتربت من تحقيق التعادل بين الإيرادات والمصروفات هذا العام وقد تحقق ربحا في 2020. وعزا ذلك إلى الاستفادة من أسعار الوقود الحالية وخفض بعض منافسيها للطاقة الاستيعابية على بعض المسارات. (رويترز)