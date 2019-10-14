«دبي للسلع» أفضل منطقة حرة في العالم للسنة الخامسة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصد مركز دبي للسلع المتعددة، جائزة «أفضل منطقة حرة في العالم لعام 2019» من مجلة «إف دي آي» التي تصدر عن صحيفة فاينانشال تايمز، وذلك للعام الخامس على التوالي في إنجاز متميز. كما حصد المركز مجموعة أخرى من الجوائز منها جائزة «أفضل منطقة حرة في العالم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للعام» و«أفضل منطقة حرة في الشرق الأوسط للعام» و«أفضل منطقة حرة في الشرق الأوسط للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للعام».

وإجمالاً، نال المركز 7 جوائز مرموقة من المجلة الرائدة عالمياً وكان من بينها جائزة «القيادة الفكرية» تكريماً لدوره المتميز في دعم قطاع التجارة العالمية من خلال تقريره بعنوان «مستقبل التجارة» و«سلسلة المعرفة من مركز دبي للسلع المتعددة» وهي برنامج ندوات ومحاضرات وورش عمل مخصص حصراً لأعضاء المركز، إلى جانب استراتيجية المركز العالمية للتواصل والتفاعل مع الأطراف المعنية لترويج المناطق الحرة كمفهوم اقتصادي رائد.

كما منحت لجنة تحكيم جوائز مجلة «إف دي آي» مركز دبي للسلع المتعددة جائزة «شعار التسويق» تقديراً لشعاره المتميز «وُجد من أجل التجارة» وجائزة «التوسعات» تقديراً لقيام عدد من الشركات المسجلة فيه بتوسيع عملياتها داخل المنطقة الحرة خلال عام 2018.

ونال المركز هذه الجائزة المرموقة بعد منافسة قوية مع 85 منطقة حرة من مختلف أنحاء العالم رُشحت عام 2019، حيث جرى تصنيف وتقييم المتنافسين بناء على مجموعة صارمة من معايير الأداء التي تشمل تقييم الخدمات والمنتجات والمرافق إلى جانب المبادرات والبرامج المقدمة للمستثمرين.