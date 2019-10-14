شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق تجريبي للتعرفة المرورية بأبوظبي حتى مطلع 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”
أعلنت دائرة النقل في أبوظبي عن تطبيق فترة تجريبية على نظام التعرفة المرورية في أبوظبي بدءاً من غد ولغاية مطلع 2020، دون احتساب أية رسوم، بهدف منح مستخدمي الطرق مهلة أطول لإتمام إجراءات التسجيل في النظام، وإعطائهم فترة لتنظيم أوقات الرحلات اليومية، وتحديد بدائل النقل الملائمة.
كما أعلنت الدائرة عن إعفاء كبار المواطنين والمتقاعدين وأصحاب الهمم وذوي الدخل المحدود، من رسوم التعرفة المرورية عند تطبيقها، وذلك بحسب الضوابط المحددة، وتحديد سقوف شهرية لرسوم مركبات الأفراد، لتحقيق التوازن بين حلول تخفيف الازدحام المروري، وأثرها الاقتصادي.
وتبلغ السقوف الشهرية لمركبات الأفراد 200 درهم للسيارة الأولى، و150 درهماً للثانية، و100 درهم عن كل سيارة إضافية، إضافة إلى الحد الأقصى اليومي للرسوم، البالغ 16 درهماً، ما يخفض التكلفة التي يدفعها مستخدمو الطرق بفارق ملموس، ويحافظ على الهدف من تطبيق النظام.
وأكدت الدائرة أن رسوم نظام التعرفة المرورية في أبوظبي من أقل الرسوم للأنظمة المشابهة على مستوى العالم، بينما تصنف الطرق في دولة الإمارات بأنها الأفضل عالمياً، بناء على تقرير التنافسية العالمي.
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