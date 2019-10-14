مؤسسة «فنّ» تُدخل الشارقة «جينيس» بأكبر درس تصوير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تمكنت مؤسسة «فن» المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة في الإمارات، من دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأعلى نسبة مشاركة في ورشة عمل خاصة بالتصوير الفوتوغرافي وصلت إلى أكثر من 404 يافعين.

وتعاونت المؤسسة مع شركة «كانون» العالمية المتخصصة في التجهيزات والمعدات الخاصة بالتصوير، لتحطيم رقم «جينيس» الذي كان مسجلاً بمشاركة 250 طالباً في ورشة استمرت ثلاثين دقيقة، ونجحت «فن» في تجاوز هذا العدد من خلال ورشتها التي استمرت 30 دقيقة و19 ثانية.

وقدم الورشة التي أُقيمت في قصر الثقافة على هامش مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب في الشارقة، وشارك فيها طلبة من مدرسة الشعلة، الإماراتي عبد الله البقيش، الحائز عدة جوائز في مسابقات التصوير الفوتوغرافي ويتميز بتخصصه في تصوير المباني، وله العديد من المشاركات في معارض محلية ودولية.

وتركزت الورشة على أساسيات التصوير، وزواياه، وخصائصه التي تتعلق بخيارات ضبط الألوان، واختيار العدسات المناسبة وغيرها.

حضر 25 متطوعاً من مجموعة «نبض الإمارات» التطوعية ورشة العمل ليشهدوا على تحقيق «فن» إنجازها في تحطيم الرقم القياسي من حيث عدد المشاركين.