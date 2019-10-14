شكرا لقرائتكم خبر عن التعامل مع الحيوانات الأليفة يعزز صحة الأيتام النفسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعد زيارة سوق الطيور والمواشي من الأساليب النفسية العلاجية التي تطبقها مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي لأبنائها الأيتام ممن يعانون بعض الظروف التي تسبب لهم مشكلات نفسية أو اجتماعية أو تربوية.
ويأتي اختيار سوق الطيور والمواشي لما يمثله اقتناء الحيوان والتعامل معه من دور مهم في تعزيز إسعاد الإنسان، حيث تسهم هذه العلاقة في التطور الصحي والنفسي والاجتماعي للابن، وإكسابه العديد من الصفات الحميدة، مثل تحمُّل المسؤولية وإظهار مشاعر الحب والرعاية للآخرين، وترسيخ مبدأ توزيع الأدوار داخل الأسرة.
ويعمل البرنامج، وفقاً لما ذكرته مريم مال الله، رئيسة قسم الخدمة النفسية، على توسيع مدارك الأبناء وتنمية مهارة التساؤل، كونه يعدل مجموعة من المفاهيم واستراتيجية الضبط الذاتي، ويستخدم أساليب متنوعة من الأنشطة والتدعيم الإيجابي للسلوك الصحيح، إضافة إلى استخدام أسلوب واقعي لحل المشكلات باستخدام مقياس بعدي.
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