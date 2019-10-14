HP تطرح أول طابعة ليزر في العالم بدون خرطوشة في سوق دولة الإمارات

وفي إطار حرص شركة HP على مساعدة أصحاب الأعمال على مواجهة هذه التحديات، وإيماناً منها بأهمية مواصلة مسيرة الابتكار في مجال الطباعة الذكية، فقد أعلنت الشركة عن إطلاق HP Neverstop Laser، أول طابعة على مستوى العالم بدون خرطوشة، في سوق دولة الإمارات العربية المتحدة.

لا تضيّع الوقت في الطباعة بعد اليوم

تتمتع طابعة الليزر Neverstop Laser، بإمكانيات رائدة وسرعة إعادة التعبئة، حيث تدعم بذلك متطلبات الكفاءة لروّاد الأعمال من أجل تفادي التعرض لمواقف الانقطاعات المتكررة. وبفضل النظام المتطور للإمداد بمسحوق الحبر، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى العالم، والذي يتيح للمستخدمين استبدال الأحبار في ثوانٍ معدودة، فإن طابعة HP Neverstop Laser تساعد أصحاب الأعمال على مواصلة أنشطتهم دون انقطاع مع تحقيق أقصى استفادة من الطابعة.

" width="560" height="315" wmode="transparent" allowscriptaccess="never" allownetworking="internal" type="application/x-shockwave-flash" /> وفي معرض تعليقه على طرح المنتج، قال بيتر أوجانيسيان المدير العام لشركة HP Inc. في دولة الإمارات العربية المتحدة وشرق أفريقيا: "تشير التقديرات وفق تقارير السوق إلى أن القدرة الاستيعابية في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة الخليج العربي من القوة العاملة سوف تصل إلى 22 مليون شخص، في الوقت الذي يتوقع أن يصل حجم استثمارات هذا القطاع إلى 920 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023. ويتيح ذلك فرصة هائلة لتلبية احتياجات شريحة كبيرة من المستخدمين الذين يبحثون عن منتجات عالية الكفاءة لتعزيز قدرات أعمالهم. وفي هذا الإطار، قدمت HP طابعة Neverstop Laser التي ستساهم في تقليص حالات الانقطاع الشائعة، ومن ثَمّ سوف توفر لروّاد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة المجال للتركيز على ممارسة أنشطة العمل الجوهرية بمنتهى السلاسة واليسر."

وأضاف: "يشكّل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية في اقتصاد دولة الإمارات، حيث يمثل نسبة 86% من إجمالي القوة العاملة بالقطاع الخاص، وأكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي الحالي للدولة. وإننا نتطلع إلى تلبية احتياجات عملائنا لتقليص تكاليف الطباعة بالنسبة للورقة، وعدد الأوراق في كل مرة طباعة. ومن هنا، فنحن فخورون للغاية بتقديم هذه التكنولوجيا المتميزة إلى السوق الإماراتي، وبدورنا في تعزيز نمو هذا القطاع بالدولة."

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من جانبه، قال توني بساط رئيس وحدة أعمال الطباعة في شركة HP Inc. الشرق الأوسط: "إننا ندرك أن أكثر من نصف روّاد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة لا يمكنهم الاستغناء عن استخدام الطابعات، ومن هذا المنطلق فقد صممنا هذه الطابعة ذات الإمكانيات الفريدة للمساهمة في تعزيز القدرة التنافسية السوقية لأعمالهم."



وأضاف: "وإلى جانب حرصنا على تلبية متطلبات عملائنا، فإن مراعاة الاستدامة البيئية تتربع على قمة أولوياتنا وستظل شغلنا الشاغل، حيث يظهر ذلك جليًا في تصميم طابعة Neverstop Laser التي تعتمد في تصنيعها على أكثر من 25% من المواد البلاستيكية المعاد تدويرها، في الوقت الذي تم تصميم أداة إعادة تعبئة مسحوق الحبر بنسبة 75% من المواد البلاستيكية المعاد تدويرها."