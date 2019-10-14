رئيس الإكوادور يفرض حظر تجول في العاصمة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الرئيس الإكوادوري، لينين مورينو، أمس الأول، السبت، حظراً للتجول في العاصمة كيتو والمناطق المحيطة تزامناً مع اضطراب بأرجاء المدينة احتجاجاً على خطته للتقشف، في وقت أعرب فيه الفاتيكان عن قلقه جراء موجة التظاهرات العنيفة في البلاد، داعياً جميع الأطراف إلى السعي إلى السلام..

وقال مورينو: «سنستعيد الأمن في أنحاء الإكوادور، نبدأ بحظر التجول في كيتو. أمرت القيادة المشتركة للقوات المسلحة بأن تتخذ على الفور الخطوات اللازمة لاستعادة النظام في كل أنحاء الإكوادور».

ووجه مورينو الشكر لزعماء الاحتجاج من السكان الأصليين على قبولهم بإجراء محادثات، محملاً مسؤولية الاضطراب لمحرضين متطرفين.

ومن المقرر أن يجتمع مسؤولو الحكومة الإكوادورية والمتظاهرون من السكان الأصليين في وقت لاحق، لإجراء محادثات في العاصمة كيتو، وفقاً لبيان مشترك صادر عن مؤتمر الأساقفة الإكوادوريين والأمم المتحدة.

وقال الجانبان في بيان أمس الأول: «نثق في النوايا الحسنة للجميع لإقامة حوار بحسن نية، وإيجاد حل سريع للوضع المعقد الذي تعيشه البلاد».

وشهدت الإكوادور تظاهرات على مستوى البلاد ضد تدابير التقشف المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي. وتضمنت التدبير قراراً برفع دعم الوقود الذي دام 40 عاماً.

وأشعل المحتجون في كيتو حرائق، وألقوا الحجارة على رجال شرطة مكافحة الشغب، الذين أطلقوا الغاز المسيل للدموع وقاموا بحماية أنفسهم بالدروع. (د ب أ)