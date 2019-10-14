بوتين: روسيا والسعودية تؤيدان مواجهة التهديدات الإرهابية في الشرق الأوسط

وقال بوتين في مؤتمر صحفي في مستهل زيارته إلى السعودية "نؤيد معًا التصدي للتهديد الإرهابي ، من أجل التوصل إلى تسوية سياسية ودبلوماسية طويلة الأجل للأزمات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا."

هذا ووصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، إلى الرياض في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية، تستغرق يوماً واحداً، يلتقي خلالها مع الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وأعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف للصحفيين، أن المحادثات التي سيجريها بوتين مع العاهل السعودي وولي عهد المملكة، ستشمل الوضع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتعاون في قطاعات الطاقة والزراعة والعسكرية التقنية.

وتعتبر هذه الزيارة الثانية للرئيس بوتين، منذ في شباط/فبراير 2007، وستتوج بالتوقيع على 30 اتفاقا ومذكرة في مجالات عدة.