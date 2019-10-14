روحاني: العلاقات تحسنت بين إيران والإمارات

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© REUTERS / HANDOUT
وأضاف روحاني في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة "إنهاء الحرب في اليمن سيمهد الطريق أمام تهدئة التوتر في المنطقة... الأزمات الإقليمية يمكن حلها بالدبلوماسية والتعاون بين دول المنطقة".
وتابع أن العلاقات تحسنت بين إيران والإمارات في الشهور الأخيرة وأن "مسؤولين من البلدين تبادلوا الزيارات".
يذكر أن الإمارات جزء من التحالف الذي يحارب في اليمن بقيادة السعودية.
من جهة أخرى أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن طهران مستعدة للقبول بأي مفاوضات أو لقاءات، مع الولايات المتحدة، لو صبت هذه المفاوضات في مصلحة الشعب الإيراني.
وقال روحاني خلال مؤتمره الصحفي السنوي اليوم الاثنين "نحن قلنا للجميع أننا لا نخشي أي مفاوضات، وطرحنا أن نعقد اجتماعات بصيغة 5+1 بحضور الرؤساء، لكن طلبنا تقديم ضمانات قبل ذلك".
وأضاف روحاني "مستعدون للتضحية والقبول بأي مفاوضات أو لقاء إن صبت هذه المفاوضات فيمصلحة الشعب الإيراني".
وأكد الرئيس الإيراني "هدفنا من المفاوضات مع الولايات المتحدة الأميركية هو تأمين مصالح شعبنا ولا يهمنا من هو الرئيس في البيت الأبيض".
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