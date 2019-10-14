- 1/2
- 2/2
© Sputnik . Alexei Nikolskiy
وقال العاهل السعودي في افتتاح مباحثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الرياض، اليوم الاثنين، "المملكة العربية السعودية تثمن الدور النشط الذي تلعبه روسيا في المنطقة والعالم" وأضاف العاهل السعودي، أن الرياض تسعى إلى العمل المشترك مع القيادة الروسية في جميع القضايا، التي يمكن حلها أن يعزز الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب والتطرف.
وأعرب العاهل السعودي عن ثقته في النتائج الإيجابية العظيمة لتنفيذ الاتفاقيات المشتركة في قطاع الطاقة. كما أعرب الملك عن دعمه للتعاون في مجال الاستثمار بين البلدين من خلال صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي.
ووصف العاهل السعودي العلاقات بين البلدين بأنها ودية، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية ستسعى إلى تعزيزها في جميع المجالات.
ووصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى الرياض، في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية، تستغرق يوماً واحداً، يلتقي خلالها الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.
وأعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف للصحفيين، أن المحادثات التي سيجريها بوتين مع العاهل السعودي وولي عهد المملكة، ستشمل الوضع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتعاون في قطاعات الطاقة والزراعة والعسكرية التقنية.
وتعتبر هذه الزيارة الثانية للرئيس بوتين منذ في شباط/ فبراير 2007. وستتوج بالتوقيع على 30 اتفاقا ومذكرة في مجالات عدة.
كانت هذه تفاصيل خبر الملك سلمان للرئيس بوتين: السعودية تثمن دور روسيا في المنطقة والعالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.