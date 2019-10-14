السجن شهر لمواطن خليجي وقف إلى جانب والده ضد والدته

وحكمت المحكمة على الشاب بالحبس لمدة شهر واحد بعد تهم وجهتها له والدته بطردها من منزلها وشتمها قائلا "بأن تذهب للمرقص بدلا من البقاء في المنزل".

وطالبت المجني عليها "الأم" بحبس الابن ودفع غرامة قدرها 50 ألف درهم، كتعويض لما قام به ابنها في التعدي عليها بالشتم ومحاولة طردها من منزلها. بحسب موقع "الإمارات اليوم".

وأنكر الابن أمام هيئة المحكمة التهم الموجهة إليه وقال "كنا في ذلك الأثناء في محكمة الإصلاح الأسري من أجل حل مشكلة عائلية بين والدي ووالدتي إلا أنني كنت أقف بصف والدي لحجته القوية أمام المحكمة ولم أتطاول على والدتي إلا أنها غضبت مني وتاليا قامت برفع قضية ضدي".