عبدالله بشارة: علينا توظيف التكنولوجيا لابتكار حلول لقضايانا العربية









اسماء السيد - واصلت قمة "بيروت إنستيتيوت" الثالثة تحت عنوان "عقد العشرينيات: ماذا نتوقع؟ كيف نستعد؟" جلساتها الحوارية في يومها الثاني، عقب الافتتاح الرسمي لفعالياتها الأحد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

""الخليج 365"" من أبوظبي: كان الابتكار محور أولى جلسات يوم قمة "بيروت إنستيتيوت" الثاني، تحت عنوان "الابتكار الذي نتوقعه وكيفية تسخير البيانات بطريقة مسؤولة"، أدارها فادي غندور، الرئيس التنفيذي لمجموعة "ومضة".

شارك في الجلسة سامر أبولطيف، رئيس مايكروسوفت الشرق الأوسط وأفريقيا، والرئيس التنفيذي لشركة غولدن ويت لتجارة الحبوب، ملاك أكيلي ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جلوبال جين كورب، سوميت س. جاموار والمستشارة الدولية كاسندرا كيلي، ورئيس المبادرة الأوروبية التغييرية المشتركة مؤسس ACapital، أندريه لوسيكروغ بييتري.

اقتصاديات الجغرافيا الجيوسياسية

انعقدت الجلسة الثانية تحت عنوان "اقتصاديات الجغرافيا الجيوسياسية في الشرق الأوسط"، أدارتها ميسون نويهض كبيرة المذيعين في قناة العربية. شارك في الجلسة نبيل فهمي، وزير الخارجية المصري السابق، فقال: "يجب أن نكون واقعيين في التعاطي مع الاستثمار الأجنبي بالمنطقة العربية".

أضاف: "التدريب وتبادل التجارب من أكبر الفوائد التي يمكن أن نجنيها من الاستثمارات الأجنبية في الوطن العربي، وعلينا الإستفادة القصوى من هذه الاستثمارات من دون أن نغفل أن للأجانب مصالحهم وأهدافهم".

قال ديفيد بترايوس، المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية رئيس معهد كي كي آر العالمي، في هذه الجلسة: "قمنا بإعادة الأوضاع في العراق إلى ما قبل مرحلة التدخل"، مؤكدًا أن واشنطن أعادت تصميم البنى التحتية وأعادت أجهزة الحكم المحلي بعد تدخلها في العراق، وأنها ساهمت في إعادة إعمار مناطق النزاع وحققت التصالح الاجتماعي في العراق.

العولمة ليست سيئة

قال روبرت فورد، السفير الأميركي السابق لدى الجزائر وسورية: "الجزائر تشهد حقبة مهمة في تاريخها بعد إزاحة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة"، لافتًا إلى أنه من المبكر الحكم على تأثير الحوادث في الجزائر على الاستثمار الأجنبي فيها.

أضاف: "على الشركات الأجنبية في المنطقة العربية توفير التدريب للشباب، حتى تقنعهم بأن العولمة ليست أمرًا سيئًا".

أما هاني شنيب، الرئيس المؤسس والمدير التنفيذي للمجلس الوطني للعلاقات الأميركية – الليبية، فقال إن الحكومة الحالية في ليبيا انتقالية، "ولا يمكنها الاضطلاع بمهام التخطيط الاستراتيجي".

أضاف: "نتخذ القرارات للجيل المقبل في ليبيا من دون الاستعاضة عن النهج التقليدي في الحوكمة". وأكد أن إنتاج النفط والغاز طوال 50 عامًا لم ينعكس على حياة المواطن الليبي.

محادثة عقلانية

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في "محادثة عقلانية"، وهو محور الجلسة الثالثة من قمة "بيروت إنستيتيوت"، حاور الشباب العربي ثلاث أمناء عامّين سابقين لجامعة الدول العربية ولمجلس التعاون الخليجي: عمرو موسى ونبيل العربي وعبدالله بشارة.

قال موسى للشباب العربي في القمة: "ليس أمامك إلا أن تنجح، وعندما تنجح، استثمر في بلادك".

أضاف موسى أن العالم متجه بثبات نحو العولمة "التي تجب علينا مواكبتها، والاحتفاظ بالهوية والاحتفاء بها من أهم الأمور التي ينبغي أن يتسلح بها شبابنا في الخارج، فعلى الجيل الجديد من المهاجرين العرب أن يندمج في حداثة القرن الحادي والعشرين، من دون أن ينسى هويته، والعودة للاستثمار في بلده الأم".

تابع: "أن الحديث عن فشل تاريخي للجامعة العربية غير دقيق، فبقليل من التدقيق سنكتشف الإنجازات التي حققتها هذه المنظومة"، مؤكدًا أن الوحدة الفلسطينية هي أولوية هذه المرحلة، فالانقسام الفلسطيني ألحق ضررًا بالغًا بهذه القضية.

التسلح بالمعرفة

أما العربي فقال: "لا بد للأجيال الجديدة من التسلح بمعرفة التاريخ والتعليم الحديث، ولا بد من توجهات جديدة للتفكير في مستقبل المنطقة العربية".

اضاف: "القضية الفلسطينية تمثل أنموذجًا للإجماع العربي، وتمثل أولوية للجامعة العربية".

أما بشارة، الأمين العام السابق لمجلس التعاون الخليجي، فقال: "على الجيل الجديد في العالم العربي أن يتجاوز الممارسات السابقة بترسيخ حق الكفاءة في القيادة، وعلينا محاربة التردد والخوف من المبادرة في العالم العربي، كما علينا توظيف التكنولوجيا لابتكار حلول جديدة لقضايانا".

أضاف: "الجيل الجديد سيخلق جرأة تزيل التردد، وسيفرض واقعًا جديدًا في ما يتعلق بالتعاطي مع القضايا العربية".

160 متحدثًا من 35 دولة

وكانت قمة "بيروت إنستيتيوت" قد انطلقت في أبوظبي الأحد بنسختها الثالثة، تحت عنوان "عقد العشرينيات: ماذا نتوقع؟ كيف نستعد؟"، جامعةً 160 متحدثًا عالميًا وعربيًا من نخبة الخبراء والمفكرين ورواد المجتمع المدني والنساء الرياديات والقيادات الشابة من 35 دولة من أجل بلورة الفرص والتحديات المرتقبة بحلول عقد العشرينيات، واقتراح توصيات ورؤى مبتكرة للمرحلة المقبلة.

تستضيف القمة 250 شخصية عربية ودولية رفيعة المستوى من الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا والصين وأميركا الجنوبية وأفريقيا وأستراليا والدول العربية.

وتحتفي القمة في هذا العام بخمس شخصيات عربية وعالمية ريادية لمعت في المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية والعلمية، وذلك في حفل "بيروت إنستيتيوت" لتكريم التميز الاستثنائي، هم: وزير الدولة في حكومة الإمارات العربية المتحدة الدكتور زكي أنور نسيبة، المخرجة والممثلة اللبنانية العالمية نادين لبكي، المؤلف الموسيقي اللبناني ومنتج الأفلام خالد مزنّر، الشاعرة السودانية – الأميركية وسفيرة النيات الحسنة لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) إمتثال محمود، وأصغر مخترعة إماراتية فاطمة الكعبي.