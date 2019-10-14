بالخيول.. استقبال رسمي مهيب للرئيس الروسي إلى قصر اليمامة









اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: رحب السعوديون بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقب وصوله الرياض، حيث دشنوا وسم #بوتين_ في_ الرياض، والذي تصدر الأكثر تداولًا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

ونشر المغردون السعوديون صورا من الاستقبال للرئيس الروسي بداية من وصوله مطار الرياض، حيث اطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بالضيف، واصطحبت الخيول العربية سيارة الرئيس بوتين حتى وصل إلى قصر اليمامة.

كما نشر المغردون صورًا للرئيس بوتين وهو يتناول القهوة العربية عقب استقبال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز له.

وقد وصف العاهل الملك سلمان بن عبدالعزيز، الاثنين، زيارة الرئيس الروسي إلى الرياض، بأنها فرصة كبيرة لتوطيد أواصر الصداقة بين البلدين.

وقال خلال ترحيبه بالرئيس الروسي، أن "الاتفاقيات بين روسيا والسعودية خصوصاً في مجال الطاقة سيكون لها آثار إيجابية".

وقال العاهل السعودي "نتطلع للعمل مع روسيا دوما لتحقيق الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب".

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من جانبه قال الرئيس الروسي، نعتقد أن التنسيق الروسي السعودي شيئ مهم لتأمين الأمن والاستقرار، وانا على يقين أنه بدون المشاركة السعودية، يستحيل تأمين التنمية المستدامة في المنطقة.

ووقال بوتين:" جئنا بمجموعة من المشاريع والوثائق الثنائية علينا أن نقوم بتوقيعها وتنفيذها خلال هذه الزيارة.

كان العاهل السعودي والرئيس الروسي قد عقدا جلسة مباحثات رسمية في قصر اليمامة بالرياض، وقبيل الجلسة، أقيمت مراسم استقبال رسمية للرئيس الروسي الذي يزور المملكة في أول زيارة رسمية منذ 12 عاماً.

وقد وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ إلى الرياض، في زيارة رسمية هي الاولى منذ 12 عاما، على رأس وفد كبير ضم وزير الخارجية سيرغي لافروف، نائب رئيس الديوان الرئاسي المتحدث الرسمي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، مساعد رئيس روسيا الاتحادية يوري أوشاكوف، ووزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف، وزير الثقاقة فلاديمير ميدينسكي، وزير الطاقة ألكسندر نوفاك، وزير التطور الرقمي والإتصال والإعلام قنسطنطين نوسكوف، وزير التنمية الاقتصادية ماكسيم أوريشكين، وزير الزراعة دميتري باتروشيف، ووزيرة الصحة فيرونيكا سكفور تسوفا، وزير البناء والإسكان والمرافق العامة فلاديمير ياكوشيف، و الرئيس رمضان قاديروف رئيس جمهورية الشيشان, ومدير عام الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري الفني دميتري شو غاييف.

منتدى سعودي روسي

في سياق متصل شهدت العاصمة الرياض اليوم، إقامة "منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الروسي"، الذي نظمّه المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار،وصندوق الاستثمار الروسي المباشر وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، بمشاركة وزارة الطاقة،ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ونظرائهم من الجانب الروسي، إضافةً إلى مشاركة جهات حكومية وخاصة من الجانبين، تزامنًا مع الزيارة الرسمية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المملكة.

وناقش المنتدى الذي شهد حضور أكثر من 400 ممثل من الجهات الحكومية والخاصة السعودية والروسية، وقادة الأعمال من البلدين؛ عددًا من الموضوعات الحيوية كان من ضمنها مستقبل الطاقة، والحلول المقدمة لاستدامتها، والاستثمارات القائمة والقادمة بين البلدين، وفرص التعاون المشترك، إضافةً إلى الاستدامة الزراعية والأمن الغذائي العالمي.