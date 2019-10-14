"ثقافات من روسيا" احتفاء بزيارة بوتين









اسماء السيد - تحتفي السعودية بزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر فعاليات متنوعة تقام في العاصمة الرياض تتضمن عروضاً فنية متنوعة تبرز قيمة الثقافة الروسية.

الرياض: تزامنا مع زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الرياض تقيم وزارة الثقافة السعودية فعاليات متنوعة تقام في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض.

وتنطلق مساء اليوم الاثنين 14 فعاليات ثقافية تحت مسمى "ثقافات من روسيا" وتشمل هذه الفعاليات عروضاً فنية متنوعة تبرز قيمة الثقافة الروسية، من بينها معرض خاص بلوحات الفنان الروسي، فاسيلي كاندينسكي، ومعرض فني للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى عروض أفلام روسية كلاسيكية وحديثة.

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وتشمل الفعاليات أمسية موسيقية لأوركسترا تشايكوفسكي الروسية، التي ستقدم مجموعة من المعزوفات الشهيرة لأهم الموسيقيين العالميين، من بينهم سيرجي رحمانينوف ونيكولاي كورساكوف.

وأتاحت وزارة الثقافة المجال لحضور الجمهور من مختلف الشرائح لحفل الأوركسترا ولبقية الفعاليات من خلال موقع الوزارة.

وكانت المملكة استقبلت بوتين بمراسم نابعة من عادات المجتمع السعودي، حيث تقدمت سيارة الرئيس الروسي الليموزين التي تحمل علامة أوروس محاطة بالخيول العربية.

وأظهرت الصور والتسجيلات الاستقبال الكبير للرئيس الروسي الذي اصطحب معه وفدا رفيع المستوى.