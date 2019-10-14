السعودية وروسيا توقعان 20 اتفاقية مختلفة









اسماء السيد - الرياض: أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان عن توقيع 20 اتفاقية مع روسيا لتطوير العديد من المجالات بين البلدين.

وأكد، خلال حفل توقيع اتفاقيات بين السعودية وروسيا بحضور العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن البترول سيبقى في المستقبل المنظور عنصرا جوهريا في تنمية اقتصاد العالم.

كما وقعت السعودية وروسيا ميثاق تعاون طويل الأمد في إطار "أوبك +".

أبرز هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم:

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1- ميثاق التعاون بين الدول المنتجة للنفط، وقعه من الجانب السعودي وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، ومن الجانب الروسي وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك.

2- مراسم تبادل الاتفاقيات بين حكومتي البلدين ( اتفاقيات ومذكرات تفاهم): إعلان نوايا مشترك بين الهيئة السعودية للفضاء في المملكة العربية السعودية ومؤسسة الفضاء الحكومية في روسيا لتعاون في مجال الرحلات الفضائية المأهولة ونظام الملاحة بالأقمار الاصطناعية.

3- إطار التعاون الاستراتيجي السعودي الروسي رفيع المستوى.

4- بروتوكول للتعاون في مجال الطاقة.

5- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي.