دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة شركة Current تقاضي فيس بوك بسبب استخدام شعارها في عملة ليبرا الرقمية

شركة تقديم الخدمات المصرفية عبر الهاتف Current تقاضي فيس بوك لانتهاك شعارها واستخدامه كشعار لمنظمة كاليبرا داعمة عملة ليبرا الرقمية.

يبدو أن المصائب لا تأتي فُرادى على فيس بوك وطموحها في إطلاق عملتها الرقمية المشفرة، ليبرا. فبعد خروج باي بال من منظمة كاليبرا الداعمة للعملة، ومن ثم اتباع آيباي وسترايب وماستر كارد للخطوة، جاء الدور على شركة من خارج السرب لتضرب العملة الرقمية بطريقة مختلفة من خلال رفع قضية ضد الشركة لانتهاك شعارها الموجود بالصورة أعلاه.

حيث أن شركة Current والتي تقدم خدمات مصرفية للمستخدمين عبر تطبيق خاص بها على الهواتف الذكية، قررت مقاضاة فيس بوك.

وتأتي هذه الخطوة بسبب التشابه الهائل بين شعارها والشعار الذي أعلنت عنه فيس بوك عندما كشفت النقاب عن عملتها الرقمية.

ويتشابه الشعاران بوجود دائرة وخط مموج بالمنتصف مع اسم الشركة بالأسفل، والاختلاف هو بوجود خط فارغ بشعار Current وتموج اللون.

وهذا الشعار، جعل شركة Current تغرد وقتها للسخرية من شعار كاليبرا وتقول “هذا ما يحصل عندما تمتلك لونًا واحدًا فقط”.

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لكنها الآن جاءت لترفع قضية ضدها وليس الاقتصار على السخرية، ومن المُثير للجدل بأن كلا الشعارين تم تصميمها من شركة Character في سان فرانسيسكو، والتي تم استدعائها للقضية بسبب هذا التصرف، لكن الأكثر إثارة أن شركة Current وبالرغم من امتلاكها الشعار لفترة طويلة سابقًا، لم تقم باعتماده ضمن العلامات التجارية، حيث أن اعتمادها للشعار جاء بعد كشف فيس بوك عن العملة الرقمية بأسبوع تقريبًا وهو ربما يكون في صالح الأخيرة بعض الشيء، لكن رغم ذلك فالأمر ليس بتلك السهولة لأن الأولى شركة معروفة منذ سنوات بنفس الشعار.

على كلٍ، يبدو أن موضوع إطلاق عملة ليبرا الرقمية أصبح في طريق غير ممهدة للإطلاق مع تلك المواقف المتتالية.

المصدر:

CoinDesk

التدوينة شركة Current تقاضي فيس بوك بسبب استخدام شعارها في عملة ليبرا الرقمية ظهرت أولاً على عالم التقنية.