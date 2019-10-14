دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات تكشف عن مواصفات وألوان والسعر المتوقع لهاتف ابل iPhone SE 2 ظهر على التقنية بلا حدود.

في تقرير نشر عبر المحلل Ming-Chi Kuo مؤخراً، كشف عن تفاصيل لمواصفات وألوان هاتف ابل القادم iPhone SE 2، كما جاء التقرير بتفاصيل عن مستوى التسعير المتوقع لهذا الإصدار.

أشار المحلل Ming-Chi Kuo في تقرير سابق إلى أن ابل لديها خطط لإطلاق إصدار جديد من هاتف iPhone SE، على أن يأتي الإصدار الجديد بعنوان iPhone SE 2، وفي تقرير جديد كشف عن مواصفات وألوان والسعر المتوقع لهذا الإصدار.

أطلقت ابل هاتف iPhone SE في مارس عام 2016، والذي جاء بتصميم هاتف iPhone 5s مع حجم أصغر ورقاقة A9، مع شاشة LCD بحجم 4 إنش، والذي تميز بسعر يتراوح بين 399 إلى 499 دولار.

ولقد أشار Kuo في تقريره الأخير إلى أن هاتف iPhone SE 2 سيأتي بتصميم هاتف iPhone 8، مع رقاقة معالج A13 Bionic، كما ينطلق الهاتف دون ميزة Face ID، حيث يدعم تقنية إستشعار البصمة Touch ID.

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من جانب أخر يأتي هاتف iPhone SE 2 بشاشة LCD بحجم 4.7 إنش، كما يدعم دقة عرض 750 في 1334 بيكسل، بينما تأتي الكاميرة بنفس مواصفات الإصدار السابق، مع كاميرة خلفية بدقة 12 ميجا بيكسل، وكاميرة FaceTime أمامية بدقة 7 ميجا بيكسل.

ومن المتوقع أن تقدم ابل إصدار هذا العام iPhone SE 2 بثلاثة إختيارات في الألوان هم الفضي، الرمادي الفاتح، وأيضاً اللون الأحمر، كما تشير التوقعات إلى أن ابل ستكشف النقاب عن هذا الإصدار خلال حدث يقام في شهر مارس، مع توقعات بإطلاق إصدار ابل من نظارة الواقع المعزز أيضاً.

كما أشار Kuo إلى أن السعر المتوقع لهاتف iPhone SE 2 سيبدأ من 399 دولار أو أعلى، كما يأتي الهاتف بأكثر من نموذج، على أن يأتي النموذج الرئيسي بسعة تخزين 64 جيجا بايت، بينما يأتي النموذج الأعلى بسعة 128 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات تكشف عن مواصفات وألوان والسعر المتوقع لهاتف ابل iPhone SE 2 ظهر على التقنية بلا حدود.