شكرا لقرائتكم خبر عن المرشح الرئاسى التونسى نبيل القروى يهنئ خصمه قيس سعيد ويتعهد بدعمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم المرشح الرئاسى الخاسر نبيل القروى التهنئة لخصمه قيس سعيد بنجاحه فى الانتخابات الرئاسية، وتعهد بدعمه فى كل الخطوات التى تخدم مصلحة تونس والشعب التونسى.

وكانت تقديرات أولية نشرتها عدد من مؤسسات استطلاع الآراء كشفت عن فوز أستاذ القانون الدستورى قيس سعيد فى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية، وكشفت نتائج الاستطلاع التى نشرتها مؤسسة "سيجما كونساى" عن حصول سعيد على ما يناهز 77 % من أصوات الناخبين، فى حين حصد منافسه رجل الأعمال نبيل القروى حوالى 23 % من الأصوات.

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من جهته هنأ الرئيس التونسى المؤقت، محمد الناصر، قيس سعيد، لانتخابه رئيسا للجمهورية، ولكل النواب الجدد بنيلهم ثقة الشعب، معربا عن تقديره العميق لكل التونسيين الذين أثبتوا مجددا تمسكهم بالخيار الديمقراطى وممارسة حقهم بكل حرية فى تفويض السلطة لمن سيمثلهم.