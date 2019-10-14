شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الكويتية: عقد مؤتمر المانحين لدعم التعليم فى الصومال العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة الكويتية المكلفة بالإعداد لمؤتمر المانحين لدعم التعليم فى الصومال، عقد المؤتمر العام المقبل 2020. وقال نائب وزير الخارجية رئيس اللجنة المكلفة بالإعداد لمؤتمر المانحين لدعم التعليم فى الصومال خالد الجار الله - فى تصريح له - إنه تم خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين وضع خارطة طريق للتحرك لوضع اللمسات الأخيرة لعقد المؤتمر. وكان الكويت قد أعلنت فى 21 أكتوبر 2017 استضافتها خلال المستقبل القريب مؤتمر المانحين لدعم التعليم فى الصومال، وذلك إيمانا منها بأهمية رفع المستوى التعليمى ومكافحة ارتفاع نسب الأمية فى الصومال، لتؤتى ثمارها نحو مستقبل يجدد طموح الشعب الصومالى ويوفر فرص تعليم تتواكب مع تطورات العصر الحديث.

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