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الجيش اليمنى يستهدف رتلا عسكريا لمليشيا الحوثى فى صعدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهدفت قوات الجيش اليمنى تدعمها مقاتلات ومدفعية قوات "دعم الشرعية" اليوم الاثنين، رتلاً عسكرياً لمليشيا الحوثى الانقلابية فى مديرية "البقع " محافظة صعدة - شمالى اليمن .

وقال قائد "لواء التحرير " العميد جمال القلعى فى تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية، إن قوات الجيش بمساندة مقاتلات ومدفعية "تحالف دعم الشرعية " استهدفت رتلاً عسكرياً للمليشيا الانقلابية فى سلسلة جبال "رشاحة" بعد محاولتها التسلل داخل التباب والوديان.

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وأضاف أن العملية العسكرية أسفرت عن تدمير عربات وآليات عسكرية للمليشيا، ومقتل وإصابة العشرات من عناصرها، وفرار ما تبقى منهم ،واغتنام الجيش أسلحة خفيفة ومتوسطة كانت بحوزة المليشيا الانقلابية.

واكد العميد القلعي، أن الجيش على مستوى عال من الجاهزية القتالية، ومواصلة عملياته العسكرية حتى تحرير كامل التراب اليمنى من المليشيا الحوثية المدعومة من إيران.

 

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