أعلنت جامعة الخرطوم، الإثنين، استئناف الدراسة في جميع كلياتها في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعد تعليقها منذ أكثر من شهرين على خلفية مقتل 3 طلاب في احتجاجات وسط البلاد.
وقال مدير الإعلام في جامعة الخرطوم عبدالملك النعيم، في بيان إن "مجلس عمداء الجامعة قرر استئناف الدراسة في جميع الكليات بكل مستوياتها يوم 27 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وبدء التسجيل لطلاب السنة الأولى في نفس التاريخ".
وذكر النعيم أن مجلس العمداء اطمأن على وضع الخدمات التي ستقدم للطلاب والبيئة الجامعية لاستقبالهم.
وفي 30 يوليو/ تموز الماضي، أعلنت السلطات السودانية تعليق الدراسة في كافة المراحل التعليمية عقب مقتل 3 طلاب خلال احتجاجات طلابية بمدينة الأبيض عاصمة، شمال كردفان (وسط).
وتشهد الجامعات السودانية عدم استقرار أكاديمي منذ احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية بدأت في البلاد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قبل أن تتحول إلى مطالب سياسية بتغيير النظام الحاكم.
ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة الاحتجاجات الشعبية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة الخرطوم تعلن استئناف الدراسة بكلياتها نهاية أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.