جامعة الخرطوم تعلن استئناف الدراسة بكلياتها نهاية أكتوبر

الخرطوم /الخليج 365

أعلنت جامعة الخرطوم، الإثنين، استئناف الدراسة في جميع كلياتها في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعد تعليقها منذ أكثر من شهرين على خلفية مقتل 3 طلاب في احتجاجات وسط البلاد.

وقال مدير الإعلام في جامعة الخرطوم عبدالملك النعيم، في بيان إن "مجلس عمداء الجامعة قرر استئناف الدراسة في جميع الكليات بكل مستوياتها يوم 27 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وبدء التسجيل لطلاب السنة الأولى في نفس التاريخ".

وذكر النعيم أن مجلس العمداء اطمأن على وضع الخدمات التي ستقدم للطلاب والبيئة الجامعية لاستقبالهم.

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وفي 30 يوليو/ تموز الماضي، أعلنت السلطات السودانية تعليق الدراسة في كافة المراحل التعليمية عقب مقتل 3 طلاب خلال احتجاجات طلابية بمدينة الأبيض عاصمة، شمال كردفان (وسط).

وتشهد الجامعات السودانية عدم استقرار أكاديمي منذ احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية بدأت في البلاد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قبل أن تتحول إلى مطالب سياسية بتغيير النظام الحاكم.

ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة الاحتجاجات الشعبية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.