‎سفير تركيا بالدوحة: "نبع السلام" ستمكن مليون مشرد من العودة لسوريا

الدوحة/ أحمد يوسف/ الخليج 365

فكرت أوزر بمؤتمر صحفي بالدوحة حول العملية العسكرية شمالي سوريا:

- تركيا تلتزم التزاما راسخا بمحاربة الإرهاب وبوحدة الأراضي السورية

- هدفنا الأساسي ضمان أمن حدود تركيا وحماية السوريين وتسهيل عودتهم الآمنة والطوعية

- "نبع السلام" تستخدم صناعاتنا المحلية ولا حاجة لسلاح فرنسا

* شكر قطر وأشاد بمواقف دول تحفظت على بيان الجامعة العربية حول العملية العسكرية

أكد سفير تركيا بقطر، فكرت أوزر، الإثنين، أن عملية "نبع السلام" العسكرية لا تهدف لتغيير البنية الديمغرافية لمنطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، وإنما ستمكن نحو مليون مشرد، من العودة إلى أراضيهم.

جاء ذلك في كلمته خلال مؤتمر صحفي عقدته السفارة التركية بالعاصمة القطرية الدوحة، لإطلاع وسائل الإعلام المحلية على آخر تطورات عملية "نبع السلام".

وقال أوزر إن "تركيا ليس لديها خططا لتعديل البنية الديمغرافية في منطقة العمليات، بل ستوفر لأكثر من مليون مشرد بمن فيهم الأكراد والعرب والمسيحين، العودة إلى أراضيهم".

وأكد السفير التركي أن بلاه تلتزم التزاما راسخا بمحاربة الإرهاب، كما حصل في العمليات التركية السابقة؛ "درع الفرات" (2016) وغصن الزيتون (2018).

واستعرض أوزر الجرائم المرتكبة من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك"، وأعمالهم الارهابية ضد بلاده؛ مشددا على أن "تركيا لن تسمح بوجود إرهابيين على حدودها".

وأوضح أن "تركيا اتخذت خطوات فورية لإبلاغ المجتمع الدولي بخلفية العملية وأساسها القانوني وأهدافها؛ وأكدت فيها تركيا على التزامها بوحدة الأراضي السورية."

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وشدد على أن "الهدف الأساسي من عملية نبع السلام هو ضمان أمن حدود تركيا وإبعاد الإرهابيين عنها، وحماية السوريين من اضطهاد المنظمات الإرهابية، وتسهيل عودتهم الآمنة والطوعية للنازحين منهم."

وردا على سؤال حول تعليق باريس صادرات أسلحتها إلى تركيا، قال أوزر إن "تركيا تقوم اليوم بعملية مهمة تستخدم فيها صناعتها الدفاعية المحلية، ولا حاجة لها لسلاح فرنسا".

وفي السياق نفسه، أشاد السفير التركي بمواقف عدد من الدول التي تحفظت على بيان جامعة الدول العربية حول العملية العسكرية، ومنها قطر والصومال وليبيا.

والسبت، أصدرت الجامعة العربية بيانا طالب الدول العربية بعدم التعاون مع الحكومة التركية وخفض التمثيل الدبلوماسي لدى تركيا.

وتحفظت كل من قطر والصومال على البيان؛ فيما رفضت ليبيا طلب خفض التمثيل الدبلوماسي مع أنقرة؛ كما قالت المملكة المغربية إن البيان الختامي، لا يعبر بالضرورة عن الموقف الرسمي للرباط.

وبالمؤتمر نفسه، شكر أوزر "قطر شعبا و حكومة لمساندها عملية نبع السلام، واتصال الأمير القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان."

والأربعاء، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.