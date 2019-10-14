ليبيا.. 3 شقيقات وأم وابنها أهداف مفضلة لطيران حفتر

وليد عبد الله / الخليج 365

لقي 3 شقيقات مصرعهن، الإثنين، وأصيبت الأم والأخ، إثر قصف طيران تابع لقوات خليفة حفتر لمنزل بمنطقة الفرناج في العاصمة طرابلس.

وقال الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، مصطفى المجعي، إن القصف استهدف منزلا بمنطقة الفرناج، ما تسبب في مقتل 3 شقيقات صغار وإصابة الأم وابن آخر، دون تحديد أعمار الضحايا.

وأضاف المجعي للأناضول أن قصف اليوم يدل على أن طيران حفتر يستهدف الأماكن في طرابلس بشكل عشوائي.

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وطالت أضرار القصف مبانِ قريبة من المنزل، بينها مسجد، بحسب بيان لصفحة عملية بركان الغضب على فيسبوك، التي تقودها قوات حكومة الوفاق.

ومنذ عام 2011، تعاني ليبيا، البلد الغني بالنفط، من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حفتر وحكومة الوفاق، المعترف بها دوليا.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجومًا متعثرًا للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق، وهو ما أجهض جهودًا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين بحثًا عن حل سياسي للنزاع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.