لبنان.. جدل حول عزم وزير الخارجية زيارة سوريا

بيروت/ وسيم سيف الدين/ الاناضول

قال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، الإثنين، إن "البعض يسعى إلى توريطنا بمشاكل سياسية خارجية".

يأتي ذلك تعليقا على تصريحات وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، الأحد، حول عزمه زيارة دمشق، لإعادة اللاجئين السوريين من لبنان إلى بلدهم، ووصف سوريا بالرئة الثانية لبلده.

وأضاف جعجع، في بيان اطلعت عليه الخليج 365، أن وزير الخارجية لا يملك الحق باتخاذ موقف بهذا الحجم دون العودة إلى مجلس الوزراء الذي لم يتخذ يوما قرارا في هذا الشأن لا سلبا ولا إيجابا.

بدوره، علق رئيس الحكومة سعد الحريري، على تصريحات باسيل قائلا "إذا أراد رئيس التيار الوطني الحر -باسيل- زيارة سوريا لمناقشة إعادة النازحين فهذا شأنه.. المهم النتيجة".

وتابع الحريري في بيان صادر عن مكتبه "لا يجعل النظام السوري من الزيارة سببا لعودته إلى لبنان، لأننا لا نثق بنوايا النظام من عودة النازحين... وإذا تحققت العودة فسنكون أول المرحبين".

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واعتبر البيان أن "البلد لا تنقصه سجالات جديدة، والهمّ الأساسي كيف نوقف الأزمة الاقتصادية، وإذا لم يحصل ذلك، ستنقلب الطاولة على رؤوس الجميع".

وحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان 997 ألف لاجئ، حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، إضافة إلى لاجئين سوريين غير مسجلين لدى المفوضية.

ويشكو لبنان من ضغط اللاجئين على موارده المحدودة في بلد يبلغ عدد مواطنيه نحو 4.5 مليون، حسب تقدير غير رسمي.

وعاد لاجئون سوريون، على دفعات، من لبنان إلى سوريا، بتنسيق بين السلطات اللبنانية والنظام السوري والأمم المتحدة.

ويقول لبنان إن هذه العودة طوعية، فيما يقول منتقدون إن الظروف غير مناسبة لعودة اللاجئين، ما يعرضهم لمخاطر عديدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.