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رئيس الأركان السوداني يتلقى رسالتين من نظيريه الإمارتي واليمني

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الخرطوم / الخليج 365

تسلم رئيس هيئة الأركان السوداني، الفريق أول محمد عثمان الحسين، الإثنين، رسائل خطية من نظيريه اليمني الفريق عبدالله سالم النخعي، والإماراتي الفريق حمد محمد ثاني الرميسي.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية (رسمية)، أن رئيس الأركان التقى بمكتبه اللواء ركن أحمد علي سالم الشعناء، الملحق العسكري لليمن، والعقيد عبيد أحمد المحرزي الملحق العسكري الإماراتي بالخرطوم، في اجتماعين منفصلين.

وأوضحت أن الملحقين العسكريين سلما رسالتين لـ"الحسين" تتصل بعلاقات التعاون العسكري بين السودان والبلدين العربيين، وسبل تعزيزها، دون تفاصيل.

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وأكد الحسين خلال اللقاء حرص السودان على الأمن والإستقرار في اليمن، بحسب المصدر نفسه.

ويشارك السودان في حرب اليمن التي تقودها والإمارات، منذ مارس/ آذار 2015، ولم تعلن الخرطوم عن عدد قواتها المشاركة في الحرب، لكنها أعلنت، في وقت سابق، استعدادها إرسال 6 آلاف مقاتل إلى اليمن.

ومنذ نحو 5 أعوام يشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية، مدعومة بالتحالف العربي بقيادة السعودية وبين المسلحين الحوثيين، المتهمين بتلقي دعم ايراني من جهة أخرى، والذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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