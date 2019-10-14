مقتل فرنسي وإصابة عسكري في "اعتداء" شمالي تونس

بنزرت ( تونس) مراد الدلاجي/ الخليج 365

- وفق الداخلية التي قالت إن المعتدي معروف لدى الوحدات الأمنيّة في مجال الحقّ العامّ

- شهود عيان للأناضول: السائح الفرنسي تعرض للطعن

- مصدر أمني: الجاني اعتدى أثناء فراره على مواطنيْن أحدهما جندي حالته مستقرة

أعلنت الداخلية التونسية، الإثنين، مقتل سائح فرنسي، وإصابة عسكري محلي، في "اعتداء" استهدفهما، بمنطقة تابعة لمحافظة بنزرت أقصى شمالي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه الخليج 365: "تعرّض سائح فرنسي الجنسيّة وعسكري بجهة جرزونة (بمحافظة بنزرت) إلى اعتداء أثناء خروجهما من الحمّام (الحمامات التونسية)".

وأضاف البيان أن المعتدي "شخص معروف لدى الوحدات الأمنيّة" بسجله الخارج عن القانون، دون تفاصيل أخرى.

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ووفق المصدر نفسه، أسفر الاعتداء عن مقتل السائح الفرنسي، لافتا إلى أن "الأبحاث جارية لإيقاف الجاني ولمعرفة الأسباب والدّوافع."

ولم يشر بيان الداخلية إلى أي تفاصيل بخصوص العسكري، أو إلى درجة إصابته، وما إن كان الحادث جنائيا أم بدوافع أخرى.

من جانبهم، أفاد شهود عيان للأناضول بأنّ مواطنا، فرنسي الجنسية في عقده السادس من العمر، متزوج بتونسية ومقيم بجرزونة من محافظة بنزرت، تعرض للطعن بسكين من طرف شاب منحرف، أثناء خروجه من الحمام بالمدينة، ولاذ بالفرار".

فيما أكد مصدر أمني في مدينة بنزرت، للأناضول، مفضلا عدم ذكر هويته كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن "الجاني اعتدى أثناء فراره على مواطنيْن، أحدهما جندي تمّ نقله إلى المستشفى العسكري"، مشيرا أن حالة الأخير "مستقرة"الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.