اعزاز السورية.. جامعة الشام العالمية تخرّج أول دفعة من طلابها

كيليس / الخليج 365

احتفلت جامعة الشام العالمية التابعة لهيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH)، في مدينة أعزاز بمحافظة حلب، شمالي سوريا، بتخريج الدفعة الأولى من طلابها.

وبحسب بيان صادر عن مركز التنسيق التابع للإغاثة التركية في ولاية كيليس جنوبي تركيا، فإن جامعة الشام العالمية، خرّجت الدفعة الأولى من طلابها الذين بدأوا مشوارهم التعليمي من العام الدراسي 2015-2016.

وأشار البيان إلى تخرّج 57 طالبا من أول جامعة تم افتتاحها في المنطقة عقب اندلاع الأحداث في سوريا.

وأوضح أن الجامعة تضم 5 كليات هي "التعليم، والحقوق، الإلهيات-والعلوم السياسية، والاقتصاد والعلوم الإدارية والهندسة، ويتلقى التعليم فيها ألف و26 طالبا.

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ولفت البيان إلى تواصل أعمال إنشاء الصفوف الدراسية التي ستلبي احتياجات المرحلة المقبلة.

وتطرق البيان إلى ما قاله رئيس الجامعة، عز الدين القدور، من أن الجامعة خرّجت الدفعة الأولى من طلابها رغم جميع المصاعب التي واجهتها خلال المرحلة الماضية.

وأعرب القدور عن شكره للشعب التركي إزاء الدعم الذي قدمه للجامعة كي تصل إلى ما وصلت إليه اليوم.

وهيئة الإغاثة الإنسانية (İHH)، إحدى أكبر الجمعيات الخيرية في تركيا، تقدم المساعدات للمحتاجين داخل وخارج البلاد، فضلا عن إقامتها العديد من المشاريع التنموية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.