الجيش الوطني السوري يرفع علمه على سارية عالية غربي تل أبيض

شانلي أورفة/ الخليج 365
رفع الجيش الوطني السوري، علمه على سارية عالية، في مدينة تل أبيض، عقب تحريرها من الإرهابيين الأحد.
وأنزل عناصر الجيش الوطني، راية ترمز لتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، من السارية الواقعة في الجزء الغربي من المدينة.
وعقب ذلك رفعوا عوضا عنها علم الجيش الوطني السوري، الأمر الذي شوهد من مدينة أقجة قلعة بولاية شانلي أورفة التركية، المقابلة لتل أبيض.
والأحد، حرر الجيشان التركي، والوطني السوري، مدينة تل أبيض الاستراتيجية في منطقة شرقي نهر الفرات، بعد اشتباكات عنيفة مع الإرهابيين.
والأربعاء، أطلق الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
وتسعى العملية العسكرية للقضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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