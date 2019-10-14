توقيع 20 اتفاقية بين الجانبين السعودي والروسي

صحيفة الخليج الالكترونية حضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية وقّعت المملكة العربية السعودية وروسيا 20 اتفاقية، وتم توقيع “ميثاق التعاون بين الدول المنتجة للنفط”. وقال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان: نهدف لتطوير العديد من المجالات مع روسيا عبر توقيع 20 اتفاقية. انشر الخبر :

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