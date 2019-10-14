حساب المواطن يكشف عن مصير الدعم المقدم للمستفيد حال سفره للخارج

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صحيفة الخليج الالكترونية
أزاح حساب المواطن الستار عن مصير الدعم المقدم للمستفيد حال سفره خارج البلاد، قائلا إنه يتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين خارج المملكة أكثر من 90 يومًا.
ولفت حساب “خدمة المستفيدين” التابع لحساب المواطن على موقع تويتر، إلى أنه في حال تجاوز المدة أكثر من 90 يوماً خلال السنة الميلادية الواحدة سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن.
ويأتي ذلك في رد على سؤال أحد المستفيدين جاء فيه: “لو بسافر للخارج أدرس لغة لمدة سنة هل ينقطع عني الدعم؟”.
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