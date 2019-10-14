وفاة طالب ثانوي وإصابة إثنين بحادث تصادم

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صحيفة الخليج الالكترونية
توفي شخص وأصيب اثنان آخران بإصابات بليغة، بعد حادث تصادم وقع صباح اليوم على طريق المخواة.
وتفصيلًا، باشرت الجهات الأمنية بلاغًا عن وقوع حادث تصادم بين مركبتين الساعة 7 صباح اليوم، ونتج عن الحادث وفاة أحد الأشخاص، اتضح أنه طالب في المرحلة الثانوية؛ بينما أصيب اثنان آخران بإصابات متعددة.
وباشرت دوريات المرور والدفاع المدني إخراج المصابين من حطام المركبات، والتحقيق في مسببات الحادث.
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