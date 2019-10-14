تقنية ابها تطلق المرحلة الخامسة من برنامج التدريب المجتمعي (أتقن) بتسعة برامج

ابها

بدأت الكلية التقنية بابها طلبات التسجيل في برامج التدريب المجتمعي ( أتقن ) المرحلة الخامسة، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية https://ctc.tvtc.gov.sa وأوضح عميد الكلية الاستاذ الحسين ال عثمان أن هذا البرنامج الذي أطلقته المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ويستهدف جميع أفراد المجتمع لإكسابهم المهارات التي يحتاجونها في حياتهم اليومية ، يهدف إلى رفع الكفاءة المهنية لأفراد المجتمع ، مشيراً إلى أنه يأتي في سياق رؤية المملكة ٢٠٣٠، وتحقيقاً لرغبات أفراد المجتمع في تطوير مهاراتهم في المجالات المهنية و التقنية، من خلال دورات تدريبية قصيرة. وبين أنه سيتم تقديم هذه البرامج في مقر الكلية بحي جوحان وفرعها بحي الموظفين في تسعة برامج تدريبية والتي تتمثل في :الأمن السيبراني -مقدمة في مايكروسوفت أوفس-شبكات الحاسب -التصميم بالفوتوشوب-أساسيات مونتاج وتحرير الفيديو-صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني-صيانة السيارات-الكهرباء والتمديدات المنزلية-صيانة الجوال. حيث سيتم تنفيذ البرنامج خلال الفترة المسائية من الساعة الرابعة عصراً إلى الساعة الثامنة مساءً من يوم الاحد إلى الاربعاء ، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من أفراد المجتمع للالتحاق بتلك الدورات. وأضاف ال عثمان أن مدة كل برنامج تدريبي أربعة أيام بمعدل 16 ساعة تدريبية، سيكتسب من خلالها المتدربون مبادئ المهارات الأساسية التي يحتاجونها في حياتهم اليومية و الحصول على شهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، مفيداً أن من أبرز شروط الالتحاق بالبرامج التدريبية ( أتقن ) ألا يقل عمر المتقدم عن 15 سنة، وأن يكون لائقاً طبياً للبرنامج التدريبي المحدد واستكمال إجراءات دفع الرسوم الرمزية والبالغ مقدارها ٢٠٠ ريال عن طريق الحضور لمركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالكلية .