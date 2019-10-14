المرصد السوري: قوات الحكومة تنتشر في عين عيسى بشمال سوريا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قوات تركية في مدينة تل ابيض السورية

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الاثنين إن قوات الحكومة السورية انتشرت في بلدة عين عيسى بشمال البلاد على خط المواجهة مع القوات التركية التي بدأت هجوما الأسبوع الماضي.

وعرض التلفزيون الرسمي السوري لقطات تظهر ما قال إنه مدخل عين عيسى حيث شوهد السكان وهم يرحبون بوصول قوات الحكومة.