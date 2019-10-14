بوتين والملك سلمان يعقدان قمة في الرياض

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقدان قمة ثنائية في الرياض، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وأهم الملفات الإقليمية.
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