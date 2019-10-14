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موسكو- سبوتنيك. وقال رئيس "روس آتوم" في مؤتمر صحفي: "المناقصة تجري في المرحلة الأولى. لذلك لا نتوقع اعتماد قرار حتى نهاية 2020-2021.أعتقد أن عامًا واحدًا على الأقل سيمر على هذه المشاورات الأولية".
وأكد ليخاتشيف أن روسيا مستعدة للتعاون في هذا الصدد مع الشركات الأمريكية والأوروبية والآسيوية: "نحن على استعداد للتعاون مع الشركات الأميركية والأوروبية والآسيوية، فبطريقة أو بأخرى يجري هذا التعاون في منشآتنا الأخرى".
© Sputnik . Ramil Sitdikov
وأشار ليخاتشيف إلى أنه على أي حال، فإن الجانب الروسي يتصرف وفق اقتراحات الطرف السعودي، صاحب القرار.
وكان المدير العام لشركة "روس آتوم" الروسية، أليكسي ليخاتشيوف، قد صرح بداية شهر تموز/يوليو الماضي، عن اقتراح موسكو لبناء محطة طاقة كهروذرية في المملكة العربية السعودية، تعتمد على تكنولوجيات "في في إي إر -1200" من جيل 3+.
كانت هذه تفاصيل خبر "شركة "روس آتوم" تقرر إنشاء محطة الطاقة النووية في المملكة العربية السعودية خلال 2020-2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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