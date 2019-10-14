"شركة "روس آتوم" تقرر إنشاء محطة الطاقة النووية في المملكة العربية السعودية خلال 2020-2021

موسكو- سبوتنيك. وقال رئيس "روس آتوم" في مؤتمر صحفي: "المناقصة تجري في المرحلة الأولى. لذلك لا نتوقع اعتماد قرار حتى نهاية 2020-2021.أعتقد أن عامًا واحدًا على الأقل سيمر على هذه المشاورات الأولية".

وأكد ليخاتشيف أن روسيا مستعدة للتعاون في هذا الصدد مع الشركات الأمريكية والأوروبية والآسيوية: "نحن على استعداد للتعاون مع الشركات الأميركية والأوروبية والآسيوية، فبطريقة أو بأخرى يجري هذا التعاون في منشآتنا الأخرى".

© Sputnik . Ramil Sitdikov

وتابع قائلا: "نحن مرتاحون للعمل هنا، نحن نتفهم متطلبات العميل المحلي، وأعتقد أن شركاءنا السعوديين أنفسهم يسعون لإنشاء مشروع دولي مشترك، لكنني لا أريد أن استبق قرارات أصحاب القرار".

وأشار ليخاتشيف إلى أنه على أي حال، فإن الجانب الروسي يتصرف وفق اقتراحات الطرف السعودي، صاحب القرار.

وكان المدير العام لشركة "روس آتوم" الروسية، أليكسي ليخاتشيوف، قد صرح بداية شهر تموز/يوليو الماضي، عن اقتراح موسكو لبناء محطة طاقة كهروذرية في المملكة العربية السعودية، تعتمد على تكنولوجيات "في في إي إر -1200" من جيل 3+.