- 1/2
- 2/2
© Sputnik .
ونوه رئيس مجلس الشوري الإيراني إلى أن خطوات جيدة اتخذت لغاية الآن في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري بين إيران وقطر.
بدوره، أكد رئيس مجلس الشورى القطري، خلال اللقاء، سياسة بلاده القائمة دوما على الدعوة للحوار، لافتا إلى "الحصار الظالم الذي فرض على بلاده من قبل بعض الدول".
وأشار رئيس مجلس الشورى القطري إلى وساطة بلاده في قضيةاليمن، معتبرا "الشعب اليمني اليوم بأنه ضحية الحرب".
Advertisements
وكانت قطر وإيران أكدتا، في أغسطس/ آب الماضي، السعي نحو تسهيل حركة التجار ورجال الأعمال بين البلدين والتعاون في مجال مكافحة الجريمة العابرة للحدود.
وأكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، رؤية إيران لتطوير العلاقات مع جميع جيرانها، وأشار إلى العلاقات الإيرانية القطرية كنموذج للعلاقات السياسية الإيرانية مع دول المنطقة.
من ناحيته، أكد أمير قطر تمیم بن حمد بن خلیفة آل ثاني، على العلاقات الوثيقة والأخوية بين إيران وجيرانها، والمشاورات القطرية الإيرانية الثنائية حول القضايا الإقليمية والدولية والجهد المشترك التي تبذله طهران والدوحة لحل المشاكل الإقليمية. كما أكد استعداد بلاده لفرض السلام والاستقرار في المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر إيران: "حصار قطر" غير عادل وما كان ينبغي أن يحدث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.