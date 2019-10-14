الملك سلمان: الاتفاقيات الروسية السعودية سيكون لها آثار إيجابية









اسماء السيد - الرياض: قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الإثنين، أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فرصة كبيرة لتوطيد أواصر الصداقة بين البلدين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع بوتين "الاتفاقيات بين روسيا والسعودية خصوصا في مجال الطاقة سيكون لها آثار إيجابية".

وقال أيضاً "نتطلع للعمل مع روسيا دوما لتحقيق الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب ".

من جانبه قال الرئيس الروسي إن "روسيا تولي اهتماما خاصا بتطوير العلاقات الثنائية مع السعودية الممتدة لأكثر من 90 عاماً".

وأكد بوتين أن التبادل التجاري بين روسيا والسعودية ارتفع بمعدل 15 % العام الماضي.

Advertisements

وأضاف أن "السعودية تلعب دورا محوريا في مجموعة العشرين"، مؤكداً أن التنسيق الروسي والسعودي مهم لتأمين الاستقرار في الشرق الأوسط.

وعقدت جلسة مباحثات رسمية بين الملك سلمان والرئيس الروسي في قصر اليمامة بالرياض.

ووصل بوتين إلى الممكلة في أول زيارة رسمية منذ 12 عاماً إلى الرياض نحو الساعة 10,35 ت غ وأقيمت له مراسم استقبال رسمية.

وستشمل المباحثات آفاق التعاون في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة والتعاون العسكري التقني والتبادلات الثقافية والإنسانية.

وكان الرئيس التنفيذي للصندوق الروسي للاستثمار المباشر، كيريل ديميتريف، أكد في وقت سابق الاثنين أن الصندوق سيوقع 14 اتفاقية جديدة مع عدد من الشركات السعودية، بقيمة صفقات تتجاوز 3 مليارات دولار.