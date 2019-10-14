منح دراسية لطلبة الأردن في الإمارات .. تفاصيل

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلبة الأردنيين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة والناجحين في امتحان الثانوية العامة الإماراتية للعام الدراسي 2019 فقط. وتقدم المنحة للطلبة الراغبين بالاستفادة من المنح الدراسية المقدمة من جامعة الامارات العربية المتحدة ضمن اطار التبادل الثقافي للعام الدراسي 2019/2020 ضرورة تقديم طلب الاستفادة من المنح عبر الموقع الالكتروني للوزارة (http://rce.mohe.gov.jo/UAE2019) . اقرأ أيضاً : أوكرانيا تتجه لـ "فصل" 100 طالب أردني.. و"التعليم العالي" تتابع وستمر التقديم حتى يوم الخميس الموافق 17/10/2019 ضمن التخصصات التالية:

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