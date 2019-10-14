أضافت آبل شركة Tencent الصينية إلى قائمة المواقع التي ترسل إليها سجل تصفحك لتتأكد إن كان بينها أية مواقع احتيالية.
هذا الإجراء يأتي ضمن ميزة “التحذير من المواقع الاحتيالية” والتي تعمل ضمن متصفح سفاري. تقوم الميزة على أن تتحقق آبل من المواقع التي تزورها لو كان بينها أية مواقع احتيالية لتحذرك من الدخول إليها.
لكن كيف تعرف آبل أن الموقع الفلاني احتيالي؟ ببساطة ترسلها إلى شركتي جوجل و Tencent لتتحقق منها من سجل القائمة السوداء لهذه المواقع، وهنا تكمن المشكلة الجديدة.
في السابق كانت آبل تتعامل فقط مع جوجل، لكن مع تحديث iOS 13 الأخير حصل تغيير وتمت إضافة شركة Tencent الصينية، ما يعني أنها أصبحت تعرف كل المواقع التي تتصفحها.
لم تكن هناك مشكلة مع مشاركة بيانات التصفح مع جوجل، لكن شركة Tencent معروفة بعلاقتها مع الحكومة الصينية وهو ما يراه المستخدمين مصدر للخطورة.
افتراضياً هذه الميزة مفعلة في متصفح سفاري ما يعني أن كافة مستخدمي هذا المتصفح عرضة للانكشاف على Tencent مع أرقام IP الخاصة بهم.
التدوينة آبل ترسل بيانات متصفحي سفاري إلى شركة Tencent الصينية ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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