شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية التونسية: تم التعرف على هوية منفذ حادث طعن مواطن فرنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الناطق الرسمى باسم وزارة الداخلية التونسية خالد الحيونى، فى تصريح اليوم الاثنين، إنه تم التعرف على هوية منفذ حادث طعن مواطن فرنسى، الذى تمكَّن من الفرار عقب تنفيذ الهجوم، وجارٍ بذل الجهود لملاحقته، وتحديد الدافع وراء ارتكاب الحادث.

ولقى مواطن فرنسى مصرعه، وأُصِيب جندى بجروح، اليوم الاثنين، فى حادث طعن بمدينة جرزونة الكائنة بولاية بنزرت التونسية.