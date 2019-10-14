السعودية والولايات المتحدة تبحثان القضايا الإقليمية والدولية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودى عادل بن أحمد الجبير، اليوم الإثنين، مع مساعد وزير الخارجية الأمريكى للشؤون السياسية والعسكرية رينى كلارك كوبر ووكيل وزارة الدفاع الأمريكية للسياسات جون سى رود اللذين يزوران المملكة حاليا سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الجانبين تبادلا وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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