شكرا لقرائتكم خبر عن علماء بدرجة خبراء اقتصاد.. اعرف القصة الكاملة لفوز هؤلاء بـ"نوبل للاقتصاد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، فوز الأمريكى أبهجيت بانيرجى المولود فى الهند والفرنسية الأمريكية إستر دوفلو والأمريكى مايكل كريمر، الاثنين، بجائزة نوبل للاقتصاد عن أعمالهم حول الفقر.

وذكرت هيئة التحكيم، وفقًا لشبكة سكاى نيوز عربية، أن الخبراء الثلاثة كوفئوا على "دخالهم مقاربة جديدة للحصول على أجوبة موثوقة حول أفضل وسيلة للحد من الفقر فى العالم".

وفى منتصف التسعينيات أثبت مايكل كريمر (54 عاما) الأستاذ فى جامعة هارفارد "إلى أى حد يمكن أن تكون هذه المقاربة قوية عبر استخدام تجارب ميدانية من أجل اختبار مختلف المبادرات التى من شأنها تحسين النتائج المدرسية فى غرب كينيا".

بعد ذلك قام بانيرجى وإستر دوفلو بدراسات مماثلة حول مسائل أخرى فى دول أخرى، وباتت طريقتهم للأبحاث التجريبية تهيمن حاليا على الاقتصاد التنموي.

أما إستر دوفلو فهى أستاذة الاقتصاد فى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، حيث يعمل زوجها أيضا، هى إحدى الخبراء الاقتصاديين الأكثر شهرة فى العالم وخصوصا فى الولايات المتحدة، وهى ثانى امرأة تنال جائزة نوبل للاقتصاد.

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وأعمالها خولتها فى العام 2013 أن يختارها البيت الأبيض كمستشارة للرئيس باراك أوباما بشأن مسائل التنمية عبر انضمامها إلى اللجنة الجديدة من أجل التنمية العالمية.

وتعرف جائزة الاقتصاد، وهى أحدث جوائز نوبل، رسميا باسم "جائزة بنك السويد للعلوم الاقتصادية فى ذكرى ألفرد نوبل" التى أنشئت عام 1968 للاحتفال بذكرى مرور 300 عام على تأسيس بنك السويد.

وبجائزة الاقتصاد يختتم موسم جوائز نوبل الذى شهد منح جائزة الآداب للبولندية توكارتشوك عن عام 2018، بعد سنة من تعليق الجائزة على خلفية فضيحة جنسية، وعن العام 2019 إلى النمساوى بيتر هاندكه الكاتب المعروف عالميا بمواقفه المؤدية للصرب خلال حرب يوغوسلافيا السابقة.

والجمعة، نال رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد على، مهندس المصالحة مع إريتريا ورائد الاصلاحات فى بلاده جائزة نوبل للسلام.

وجائزة نوبل عبارة عن ميدالية ذهبية ودبلوم وشيك بقيمة 9 ملايين كورون سويدى (حوالى 830 ألف يورو).