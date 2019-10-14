شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بالانتخابات التونسية: اليوم إعلان الفائز بالرئاسة والتنصيب بعد الطعون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن فاروق بوعسكر، نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية اليوم، الإثنين، عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها فى جولتها الثانية عصر اليوم.

وأضاف بوعسكر فى تصريحات صحفية لموقع آخر خبر أون لاين التونسية، أنه بعد تعليق النتائج الأولية يتم تحديد يومين لقبول الطعون فى النتائج الأولية أى 48 ساعة لتقديم الطعون، مبرزا أنه فى حال عدم الطعن فى النتائج، فإن الهيئة ستتولى بعد يومين الإعلان نهائيا عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية وذلك يوم الخميس القادم.

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وأوضح أنه فى حال الطعن فى النتائج الأولية، فإن هذه العملية تستغرق 5 أيام لإعلان المحكمة الادارية عن الحكم فى طوره الابتدائى وفى حال عدم استئناف الطعون فإن الهيئة تعلن بشكل نهائى عن النتائج النهائية أما فى حال تم استئناف الحكم الابتدائى فإن العملية تستغرق أيضا 5 أيام لإصدار المحكمة المذكورة أحكامها نهائيا أى أن الإعلان عن النتائج النهائية للرئاسية فى دورها الثانى يكون يوم 24 أكتوبر أو 25 أكتوبر على أقصى تقدير.

وذكر أنه بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية، يقوم رئيس مجلس نواب الشعب المتخلى حاليا فى أجل يومين من تلقى قرار هيئة الانتخابات المتعلق بالنتائج النهائية بدعوة المكتب إلى الاجتماع وتحديد موعد للجلسة العامة المخصصة لأداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية فى ظرف 10 أيام حسب الفصل 152 من النظام الداخلى لمجلس نواب الشعب.

ولفت إلى أنه بالنظر إلى الآجال الدستورية، فإنه حال ما يتم الإعلان عن النتائج النهائية تتم دعوة مكتب البرلمان وتحديد جلسة عامة ويتولى رئيس المجلس إعلان الرئيس المنتخب والرئيس المتخلى القائم بالمهام حاليا، تحديد جلسة لأداء اليمين الدستورية.