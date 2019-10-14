شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. الأمير محمد بن عبدالعزيز يتفقد قوة الأفواج بقطاع محافظة العارضة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم ، عدداً من المواقع المتقدمة بالشريط الحدودي التابعة لقوة الأفواج بقطاع محافظة العارضة بمناسبة بدء عملهم بالمحافظة، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها سموه لمختلف القطاعات العسكرية والمدنية بالمنطقة.

وشملت جولة سمو نائب أمير المنطقة مقر سرايا المهام الميدانية بالأفواج الأمنية بالعارضة، وعدداً من المواقع المتقدمة بالشريط الحدودي التابعة للقوة، مطلعاً على الإمكانات المادية المتطورة التي وفرتها القيادة الرشيدة والطاقات البشرية المؤهلة والمدربة.

ونقل سموه في مستهل الجولة تحيات وفخر واعتزاز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد – حفظهما الله – وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بما يقوم به منسوبي قوة الأفواج وغيرهم من منسوبي القطاعات العسكرية العاملة بالحد الجنوبي بمنطقة جازان وغيرها من مناطق وطننا العزيز.

واستمع سموه إلى شرح مفصل من قائد قوة الأفواج المقدم محمد بن فارس الزهراني عن المهام والواجبات التي يقوم بها منسوبو القوة لحماية حدود الوطن بالتعاون مع مختلف القطاعات العسكرية الأخرى.

ونوه الأمير محمد بن عبدالعزيز ببسالة وبطولة وكفاءة منسوبي قواتنا العسكرية المرابطين على الحدود، التي اتضحت من خلال أعمالهم البطولية وتضحياتهم الكبيرة التي أسهمت في دحر العدوان ، والتصدي لكل من يريد المساس بأمن هذه البلاد الغالية والنيل من المقدسات، ورد كيد الكائدين في نحورهم.

وأعرب سمو نائب أمير المنطقة عن سعادته بالزيارة ولقاء منسوبي قوة الأفواج الذين يؤدون واجبهم الوطني خدمة للدين ثم الملك والوطن ، راجياً لهم العون والتوفيق في كل ما يقومون به ويؤدونه من أعمال.

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من جانبهم عبر قادة ومنسوبو قوة الأفواج بالمواقع التي شملتها الزيارة عن سعادتهم بزيارة نائب أمير منطقة جازان، رافعين الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة على ما توليه من رعاية واهتمام بجميع منسوبي القوات العسكرية.

حضر الجولة محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر والمدير العام لمكتب سمو نائب أمير المنطقة سليمان بن سعيد أبو ملحة.